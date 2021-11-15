تعّرف على التفاصيل.. جمهور الرياض يعيش ليلة من خيال

ضمن حفلات موسم الرياض 2021 عاش جمهور الرياض يوم الخميس ليلة من خيال، افتتحتها زينب حسن احد المشاركات في برنامج “بوليفارد المواهب” ثم اعتلى المسرح ولأول مره في السعودية الفرقة الاردنية الصاعدة “حرقة كرت” التي دمجت بين الايقاع الغربي والعربي.

حيث قدموا لوحة فنية وسط تفاعل كبير من الجمهور، ليصل بعدها النجم المصري تامر حسني، واستقبله جمهوره بكل شوق، وقدم عدد من اغانية بطريقة مختلفة، وضم المسرح فرقة استعراضية اشعلت اجواء الجمهور.

واكد الفنان تامر حسني خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه من قبل الشركة المنظمة للحفل “بنش مارك” عن سعادته بتقديم حفل في موسم الرياض للمرة الثانية على التوالي والتفاعل الكبير من الجمهور السعودي، متمنياً أن يكون دائما عند حسن ظن الجمهور السعودي الكريم.

وأكد أن موسم الرياض 2021 يشهد اختلاف وتطوراً عن النسخة الأولى وخاصة في الناحية الفنية، حيث أن المسرح أكبر في المساحة، وأنظمة الصوت والصورة أحدث تقنياً.

واثنى الفنان تامر حسني على زيارة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ لحفله في موسم الرياض وقال: شرف كبير بالنسبة لي، خاصة وأنه الحفل الوحيد الذي اختار زيارته منذ انطلاق النسخة الثانية من الموسم”.

واكد تامر على أن الزيارة كانت مفاجأة بالنسبة له وللجمهور، ولفت إلى أن الحضور من الجمهور السعودي في حفله كان فوق الوصف.

وشكر تامر القائمين على تنظيم الحفل والحضور، وخص بالذكر الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين، وقال: محمد كان اول شخص ينظم لي حفل في السعودية، وكل حفلة أتفاجأ بما يقدمه من نجاح، محمد مثال للشاب السعودي الطموح”، كما ابدى اعجابه بفرقة “حرقة كرت”، وشارك ايضا الموهبة زينب حسن الغناء على المسرح.

الجدير بالذكر ان ان زيارة المستشار تركي آل الشيخ لحفل الفنان تامر حسني لاقت تفاعل كبير من الجمهور، حيث تعالت اصوات الجمهور سعادة برؤية رئيس الهيئة العامة للترفيه، واصبح العديد يحيه ويردد “نورت يا ابو ناصر”.