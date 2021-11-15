“سعود الطبية” تحذر من مخاطر التعرض لشمس الشتاء

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب الأسرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الشتاء يجعلنا أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة منها والتي تتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الخطيرة وأبرزها الحروق التي تعتبر من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض مباشرة لأشعة الشمس والتي تسبب احمرار وتهيج الجلد والشعور بالحكة في بعض الأحيان .

وأوضحت المدينة على لسان استشاري طب الأسرة بالمدينة د.أكرم الحازمي بأن من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض للشمس هي جفاف الجلد؛ فقلة التعرق في فصل الشتاء والتي تجعلنا لا نهتم بشرب الماء بشكل خاص والسوائل عامةً ومع التعرض مباشرة لأشعة الشمس يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتشققات والالتهابات.

بالإضافة إلى ظهور النمش حيث تؤثر أشعة الشمس على مادة الميلانين التي تفرزها الخلايا الصبغية للحفاظ على لون البشرة الأمر الذي يتسبب في ظهور النمش بالوجه و ايضاً الإصابة بسرطان الجلد كذلك الأضرار بالعيون .

واستدرك د.الحازمي بقوله: لكن لا يعني أن لا ننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس فهناك العديد من الفوائد فهو يساعد على الحصول على فيتامين د و يحسن من الحالة المزاجية ووفقا لدراسات عديدة أثبت بأنه يساعد على تقليل إنتاج الميلاتونين في الجسم ، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالنعاس مما يحسن من النوم .

وبحسب الدراسات أفضل الوقت للحصول على ضوء الشمس المنعش في الصباح هي المشي في منطقة مفتوحة لمدة خمسة عشر إلى عشرين دقيقة قبل الساعة العاشرة صباحًا.

وختم د.الحازمي تصريحه ناصحاً للوقاية من أضرار شمس الشتاء بأنه لابد من الالتزام ببعض التعليمات ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وتجنب الخروج من المنزل في أوقات الذروة إذا اضطرتك الظروف للخروج فيجب ارتداء قبعة على الرأس فاتحة اللون مع مراعاة دهن الجسم بكريم واقي لأشعة الشمس وتناول كميات مناسبة من المياه والسوائل بصورة يومية و المواظبة على تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الطماطم والجزر لأنه يقلل من فرص الإصابة بأضرار الشمس و ارتداء ملابس فاتحة اللون وتجنب الغامق قدر المستطاع و الحرص على عدم القيام بأي مجهود بدني في الأماكن المعرضة للشمس ايضاً الاستحمام بشكل دوري لترطيب الجسم و استخدام الكريمات المرطبة للبشرة.