قائمة بالأسماء الجديدة.. منح الجنسية #السعودية لـ27 شخصية

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن مجموعة جديدة ممن تم منحهم الجنسية السعودية، في إطار قرار ملكي بتجنيس خبراء وعلماء.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن منح الجنسية السعودية لـ27 شخصية جديدة، تنوعت مجالاتهم بين الفكر الديني والقطاع الطبي والوسط التعليمي والأكاديمي.

وشملت القائمة مجموعة من الشخصيات الدينية والأكاديمية التي أسهمت في رفد المكتبات بعدد من الإنتاجات والمؤلفات والبحوث في العلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي، بحسب الصحيفة.

وذكرت أن القائمة تضم كلا من: مصطفى تسيريتش عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي ورئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك سابقاً، وحسين الداودي رئيس المجلس الاسكندنافي للعلاقات عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ومحمد نمر السماك الأمين العام للجنة الإسلامية – المسيحية للحوار، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ورضوان نايف السيد الباحث في دراسات الفكر الإسلامي عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي وحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في حقل الدراسات الإسلامية.

كما ضمت القائمة كلا من: المؤرخ العراقي عبد الله صالح عبد الله، ومحمد الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان وأحد علماء المذهب الشيعي.

كما منحت الجنسية السعودية لمجموعة من الأطباء، وهم: عماد محمد تليجة استشاري الأمراض المعدية الحاصل على البورد الأمريكي في الأمراض المعدية وشهادة الإدارة والقيادة للأطباء من كنجز فند في بريطانيا وشهادة الاستشارات الصحية الدولية من جامعة ليفربول، وشهادة التميز في الرعاية الصحية جي أي هيلكير، وعدد من الشهادات الصحية الأخرى، وفاروق عويضة استشاري جراحة القلب الذي أجرى أكثر من 5 آلاف عملية قلب مفتوح إضافة لأكثر من 20 بحثاً علمياً خلال فترة عمله مع مركز سعود البابطين.

وورد في القائمة عماد الدين ناجح عزت كنعان رئيس قسم الأمراض العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ويُعد أحد أشهر جراحي الأعصاب على مستوى العالم، وخالد حموي نائب المدير للتميز السريري في التجمع الصحي الأول بالشرقية واستشاري الباطنة وزراعة الكلى، ومحمد غياث جميل استشاري العناية المركزة وحاصل على البورد الأمريكي في العناية المركزة والأمراض الصدرية واضطرابات النوم، وأنشأ أول وحدة عناية مركزة تلفزيونية عن بعد للعناية بالمرضى عن بعد، وأنشأ أول مشروع للتهوية المنزلية للمرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن، كما أنشأ ونفذ أول دورة علمية لتجهيز الأطباء بشكل جيد للعناية بالمرضى المتوفين دماغياً، وذلك لزيادة عدد المستفيدين من زراعة الأعضاء.

وهناك أيضا وليد خالد رشيد استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية ونخاع العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومصطفى عبد الله صالح ولديه مساهمات بالارتقاء بصحة الطفولة وحاصل على الدكتوراه في الطب من جامعة أوبسلا السويدية 1990م، والدكتوراه من جامعة الخرطوم السودانية 1982.

وفي مجال التعليم، مُنحت الجنسية السعودية لمجموعة من الشخصيات، من بينهم: أنصر مراح الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وله 11 براءة اختراع مسجلة و3 أخرى قيد التسجيل وحاصل على عدة جوائز تميز، ومحمد عبد العزيز مصطفى حبيب الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وله 24 براءة اختراع مسجلة و20 براءة اختراع قيد التسجيل، وحصل على عدة جوائز تميز، وبيكر يلباس الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وله أكثر من 13 كتاباً مؤلفاً و26 براءة اختراع مسجلة.

ومن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أيضا تم منح الجنسية لكل من: محمد عبد الكريم عنتر أستاذ تقنيات تحلية المياه وله 8 براءات اختراع مسجلة، و8 براءات أخرى قيد التسجيل، وتوفيق عبده صالح عوض أستاذ الكيمياء والمواد التصنيعية والمواد الثانوية والبوليميرية المركبة والمحفزات والتحلل الضوئي، وله أكثر من 340 بحثاً منشوراً، وعدة براءات اختراع مسجلة، وعلي حسين مقيبيل أستاذ تقنية الاتصالات ونفاذ الإشارات وتحليلها والمواصفات والقياسات الهندسية لقنوات الاتصالات، وعز الدين زرقين أستاذ تقنية الاتصالات المشوشة ومرشحات ذاتية التعديل وتحليل الإشارات الرقمية والشبكات والذكاء الاصطناعي، وسمير مكيد أستاذ تقنيات التصنيع الحديثة وتصميم الأجهزة والمكائن الدقيقة والمواد الذكية والميكاترونيكس، وأيمن حلمي الملح أستاذ هندسة الحاسب الآلي وتصميم وتصنيع واختبار الأنظمة الرقمية والدوائر الإلكترونية هائلة التكامل، وبسام العلي أستاذ الكيمياء الصناعية والمحفزات المتجانسة وغير المتجانسة، وصلاح الدين محمود أحمد الكتاتني أستاذ هندسة البترول وآبار النفط والطرق المثلى في حفرها وزيادة إنتاجيتها وتنظيفها واستخدام الذكاء الصناعي في ذلك، ومحمد أحمد نصر الدين محمود أستاذ هندسة البترول وزيادة إنتاجية وكفاءة حقول النفط والغاز.

كما ضمت القائمة الهادي محمد عقون أحد المخترعين في براءة الاختراع الرئيسية المخصصة لشركة “بوينج”. وموسى قاري سيد المتخصص في الطب النووي والكيمياء الإشعاعية.