ازالة تعديات على مساحة 21.800 متر مربع بحسينية مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية تعديات بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، عبارة عن عقوم تُرابية وبتر خرسانية على مساحة 21.800 متر مربع، وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية أعمال الإزالة والهدم.

وأوضحت وكالة البلديات، أن الأمانة تعمل على مكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، بمتابعة معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، من خلال لجان متخصّصة لمراقبة ومتابعة التعديات وإزالتها بشكلٍ فوري.

وتواصل البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف الرقابة على مواقع التعديات للحيلولة دون عودة التعدي إليها مرةً أخرى، ومتابعة المخططات العشوائية ومنع تسويقها أو تداولها، وتطبيق الإجراءات الحازمة بحق المخالفين، وتحذر المواطنين من شراء الأراضي في المخططات العشوائية المخالفة.

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