ضبط 39 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط (39) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وضبط الأمن البيئي 15 مخالفات لرعيهن 531 رأساً من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط 3 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد في منطقتي الجوف والمدينة المنورة، وضبط بحوزتهم بندقية هوائية و10 طيور مصيدة وشباك صيد وأدوات صيد.

كما تم ضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهما 85 متراً مكعباً من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وتمت أيضًا السيطرة على كائنين فطريين ظبيا فلودير طليقين في أحد أحياء مدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأيضًا تم ضبط 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية وتبوك على متن 17 مركبة.