صندوق_الاستثمارات_العامة يحذر من منتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية #عاجل

حذر صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وشدد صندوق الاستثمارات العامة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الاثنين، على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا أمن”.

وأكد الصندوق السيادي، بأنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبالتعاون مع مجموعة تداول، عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة.

واعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.

ويشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، حيث يسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.