الشرطة البريطانية: نتعامل مع انفجار ليفربول كحادث إرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، أنها تتعامل مع الانفجار الذي أوقع قتيلا خارج مستشفى في ليفربول، أمس، على أنه حادث إرهابي، استُخدمت فيه قنبلة يدوية.

وأوضحت أنها تجري عمليات تفتيش واسعة على خلفية الانفجار ليفربول، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 4 أشخاص حتى الآن.

وأكد راس جاكسون، المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، أن الدافع وراء الانفجار الذي قرب مستشفى غير واضح، لافتا إلى أن الراكب الذي قُتل هو من صنع القنبلة، بحسب تأكيده.

وكان عمدة مدينة ليفربول قد أشاد بسائق سيارة الأجرة التي انفجرت قائلاً إن تصرفاته أدت لـ”تجنب وقوع كارثة محتملة.”

وقالت جوان أندرسون، عمدة ليفربول، إن سائق السيارة الأجرة أغلق أبواب سيارته، حتى لا يتمكن الراكب من المغادرة.

وأضاف لقناة “بي. بي. سي”: “نجح سائق التاكسي بجهوده البطولية في تحويل مسار ما كان يمكن أن يكون كارثة مروعة في المستشفى”.