“منشآت” تشارك في معرض دولي لتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع والانتشار عالميا

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمركز الامتياز التجاري في المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز الذي انطلق في مدينة دبي اليوم ويستمر لمدة يومين، وذلك لتمكين 10 علامات تجارية سعودية من المشاركة في هذا المعرض ودعم علاماتهم التي تعمل بنظام الامتياز التجاري وزيادة توسعها وانتشارها إقليميًا وعالميًا.

ويعمل مركز الامتياز التجاري على دعم وتمكين العلامات المحلية من خلال تقديم عدة حلول وخدمات لمانحي الامتياز وأصحابه، ولنشر ثقافة الامتياز التجاري من خلال بناء قدرات العاملين والممارسين في القطاع، حيث يأتي تمكين العلامات ضمن خطة تطويرية تهدف إلى دعم توسع العلامات التجارية السعودية المتميزة، واستقطاب العلامات العالمية المتميزة في القطاعات الواعدة ذات الأولوية للعمل بنموذج الامتياز، وتحفيز أصحاب الامتياز الرئيس للعلامات العالمية في المملكة بمنح الامتياز الجزئي، إلى جانب تحفيز رواد الأعمال للحصول عليه لقلة مخاطره وزيادة فرص نجاحه مقارنة بتأسيس مشروع جديد، وتسهيل الوصول إلى التمويل لأصحاب العلامات التجارية وأصحاب الامتياز.

ويوفر مركز الامتياز التجاري منصة إلكترونية تعرض العلامات المحلية والعالمية المانحة لربطها بالمستثمرين، وتوفر موادًا توعوية وتثقيفية بنظام وعقود الامتياز التجاري، ونماذج للعقود في عدة قطاعات مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمة قيد السجل الذي يتم من خلالها توثيق عقود الامتياز التجاري إلكترونيًا.

يذكر أن “منشآت” تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لخلق بيئة تتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق مجتمع ريادي من خلال تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب تقديم حزمة من البرامج والمبادرات والخدمات الداعمة وفرص الأعمال لتعزيز نمو كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية، بما فيها العلامات التي تعمل بنظام الامتياز التجاري.