بعد أيام من إثارته لحالة تحكيمية ضد المنتخب السعودي.. مطرف القحطاني يعتزل الرياضة

أعلن مطرف القحطاني، اليوم الإثنين، اعتزاله الرياضة، وذلك بعد أيام من إثارته لحالة تحكيمية ضد المنتخب السعودي في المباراة التي جمعت الأخضر وأستراليا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم: “بعد مشوار طويل ومسيرة امتدت من لاعب كرة قدم إلى حكم دولي ثم محلل تحكيمي بقناة 24 الرياضبة، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي”.

وتابع: “مستمرا في حياتي العملية ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة.. شكرا لكل الجماهير الرياضية.. شكرا لكل الزملاء الإعلاميين الذي تشرفت بهم”.

وكان “القحطاني”، أعلن في وقت سابق، أن لاعب المنتخب السعودي علي البليهي يستحق الطرد في مواجهة أستراليا.