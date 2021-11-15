فيصل بن فرحان يبحث مع وزير الشؤون الخارجية في بوركينافاسو العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين بكافة المجالات وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.