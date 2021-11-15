القيادة تعزي رئيس جنوب أفريقيا في وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك.

وقال الملك المفدى : ” تلقينا نبأ وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه” .

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء” .