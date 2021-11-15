“صندوق الاستثمارات” يرفع ملكيته في السوق الأمريكي إلى 43.45 مليار دولار

ضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيازاته من الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات تقريبًا إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث ، مضيفًا أسهم مجموعة علي بابا وول مارت (WMT.N) و Pinterest ( PINS.N).

ارتفعت حيازاتها من الأسهم الأمريكية المتداولة في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من حوالي 16 مليار دولار في الربع السابق ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وشملت الأسهم الأخرى التي اشترتها Just Eat Takeaway.com (TKWY.AS) و Ballard Power Systems (BLDP.TO).

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 62.72٪ من شركة لوسيد للسيارات الكهربائية (LCDX.PK) ، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 71 مليار دولار ، بزيادة كبيرة في القيمة منذ نهاية سبتمبر.