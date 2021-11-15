المالية و”غرفة الشرقية” تنظمان لقاءً افتراضيًا يناقش مستهدفات برنامج التخصيص

نظّمت وزارة المالية وغرفة الشرقية، اليوم الاثنين، لقاءً افتراضيًا، بحضور ممثلي القطاع الخاص، ومشاركة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، ومستشار وزير المالية مدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلّف الأستاذ محمد العمير، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ مهند باسودان، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم الخالدي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي لأمانة الغرفة.

وفي بداية اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ بدر الرزيزاء، رحب الرشيد بممثلي القطاع الخاص، مثنياً على الدور الذي يضطلع به القطاع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عن طريق تحرير الأصول المملوكة للدولة أمامه، وتخصيص بعض الخدمات الحكومية، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نموه.

وخلال اللقاء قدم مسؤولو الوزارة نبذة عن برنامج التخصيص وارتباطه برؤية المملكة 2030، وكذلك أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء مرتكزات البرنامج، كما تمت الإشارة إلى دور المركز الوطني للتخصيص في خدمة أهداف البرنامج وآليات استفادة القطاع الخاص من المركز، وفي نهاية اللقاء دار نقاش مفتوح حول القضايا ذات الصلة بالتخصيص.