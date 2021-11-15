روسيا تمد الهند بصواريخ إس 400

أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم (الأحد)، نقلاً عن دميتري شوجاييف، رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري، بأن موسكو بدأت إمداد الهند بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي «إس 400».

وتعرض الإمدادات الروسية الهند لخطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة بموجب قانون أميركي صدر عام 2017 يهدف لثني الدول عن شراء المعدات العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن شوجاييف، اليوم، في معرض دبي للطيران قوله: «لقد بدأت الشحنات الأولى بالفعل».

وقال إن الوحدة الأولى من أنظمة «إس 400» ستصل إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.

وأبرمت الهند صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2018 لشراء خمسة من أنظمة الصواريخ أرض – جو بعيدة المدى، والتي تقول إنها بحاجة إليها لمواجهة تهديدات الصين.

وتواجه نيودلهي مجموعة من العقوبات المالية الأميركية بموجب قانون (مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات) والذي يعد روسيا، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران، خصماً بسبب تصرفاتها ضد أوكرانيا والتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 ومساعدة سوريا.

وتقول نيودلهي إن لديها شراكة استراتيجية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا بينما أبلغت واشنطن الهند بأنه من غير المحتمل أن تحصل على إعفاء من قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات.