حادث دهس فتيات خميس مشيط.. بيان توضيحي من البلدية ووعد بوضع “حلول عاجلة”

أعربت بلدية محافظة خميس مشيط عن أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له فتيات أثناء عبورهن لطريق الأمير سلطان (طريق الـ 100)، وتمنت لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل.

ونوهت البلدية في بيان رسمي، اليوم، إلى أنه يجري العمل مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة، كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشاة وخلافها.

وأكدت البلدية أنها تشرع في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات لتسهيل العبور على الطرق الرئيسية.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة دهس إحدى السيارات في خميس مشيط لفتيات، مطالبين بمعاقبة السائق.