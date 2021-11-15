ثلث الجمهوريين يعتقدون أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا

وأظهر استطلاع أجرته YouGov في أكتوبر الماضي أن 22 في المائة من الناخبين الجمهوريين قالوا إنه إما “محتمل جدا” أو “محتمل إلى حد ما” أن يعود ترامب إلى الرئاسة، وقد ارتفع هذا الرقم في استطلاع أجري في نوفمبر الحالي، حيث قال 28 في المائة من الجمهوريين إنه إما “محتمل جدا” (13 في المائة) أو “محتمل إلى حد ما” (15 في المائة) أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا.