الشرطة البريطانية: الإفراج عن 4 رجال اعتقلوا في انفجار ليفربول

قالت الشرطة البريطانية إنها أفرجت عن أربعة رجال كانوا قد اعتقلوا فيما يتعلق بانفجار سيارة أجرة في ليفربول، والذي وصفته السلطات بأنه حادث إرهابي.

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاماً) يوم أمس الأول الأحد، وقال روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب يوم الإثنين إنه ألقي القبض على رجل رابع (20 عاماً).

لكن الشرطة ذكرت مساء امس الإثنين أنها أطلقت سراح الأربعة بعدما استمعت إلى إفاداتهم. وذكرت الشرطة أنها مطمئنة إلى الروايات التي أدلوا بها.

وقالت الشرطة يوم امس الإثنين إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة أمام مستشفى بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا يوم الأحد كان يحملها أحد الركاب وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثاً إرهابياً.