مدرب #السعودية: هدفنا مونديال #قطر ونحترم منتخب #فيتنام رغم تذيله الترتيب

أكد مدرب السعودية، إيرفي رينار، أنه يحترم منتخب فيتنام رغم أنه يتذيل ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم دون نقاط، وشدد على أن هدفه التأهل لنهائيات قطر العام المقبل.

تتصدر السعودية المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، متفوقة بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا، وأربع عن اليابان.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي يوم امس الإثنين: نحترم المنتخب الفيتنامي كثيراً، لأن لديه مجموعة من اللاعبين الموهوبين، ولم يخسر سوى بفارق هدف واحد أمام أستراليا، والصين، واليابان.

وأضاف: لكن في المقابل نملك فريقاً طموحاً لديه رغبة كبيرة في مواصلة العمل، لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم 2022، محظوظ بتدريبي هذه المجوعة من اللاعبين.

وأضاف: سر تميزنا هو العمل الجاد في ظل تشكيلة تتمتع بإمكانيات جيدة، وروح عالية، وهدفنا واحد هو بلوغ كأس العالم.

وفقدت السعودية أول نقطتين في الدور الأخير من التصفيات، بتعادلها دون أهداف مع أستراليا في سيدني، الخميس الماضي، ضمن الجولة الخامسة، وذلك بعد 4 انتصارات توالياً، وضعتها في صدارة المجموعة.