شاهد التفاصيل: فرص وظيفية شاغرة في المدينة وعرعر والجوف #وظايف_شاغرة

أعلنت غرفة المدينة المنورة من خلال منصة التوطين عن توفر أكثر من 65 وظيفة شاغرة للعمل في القطاع الخاص في المدينة المنورة وعرعر والجوف.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية:

مدير إدارة التشغيل / المدينة المنورة (4 وظائف).

مدير إدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي / المدينة المنورة (4 وظائف).

سائق حافلة / المدينة المنورة (4 وظائف).

باريستا / المدينة المنورة (5 وظائف).

مندوب مبيعات / المدينة المنورة.

خط انتاج / المدينة المنورة.

موارد بشرية / المدينة المنورة.

حارس أمن / المدينة المنورة.

مهندس مدني / المدينة المنورة.

مدير غرف / المدينة المنورة.

مدير خدمات / المدينة المنورة.

مهندس صيانة / المدينة المنورة.

موظف استقبال / المدينة المنورة.

مقدم طعام / المدينة المنورة (5 وظائف).

صانع قهوة وشاي / عرعر.

ضابط علاقات عامة / عرعر.

مندوب مشتريات / عرعر.

محاسب زبائن (كاشير) / عرعر.

كاتب استعلامات عامة / عرعر (وظيفتان).

بائع حلويات / عرعر (15 وظيفة).

مساعد بائع / عرعر.

مشرف أغذية / عرعر.

سكرتير / عرعر.

سكرتير تنفيذي / عرعر (وظيفتان).

اختصاصي تسويق / عرعر.

مقدم طعام / الجوف (4 وظائف).

كاتب استقبال عام / عرعر (4 وظائف).

محاسب / المدينة المنورة (وظيفتان).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://madinahtawteen.org

وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب