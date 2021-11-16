تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 196.72 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، رغم استقرار أداء المعدن النفيس عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، نحو 224.82 ريال (59.94 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، صباح تعاملات الثلاثاء، نحو 196.72 ريال (52.45 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 168.62 ريال (44.95 دولار).

وفقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 131.14 ريال (34.96 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، انخفاضاً إلى نحو 6.992 ريال (1864 دولارًا).

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 1574 ريال (419.58 دولار).