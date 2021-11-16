ارتفاع #أسعار_النفط و #برنت فوق 82.6 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدودا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 61 سنتا أو 0.74 %، إلى 82.66 دولار للبرميل. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتا، أو 0.67 بالمئة، إلى 81.42 دولار.

وقال توني نونان كبير مديري المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب “لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة واستمر تباطؤ أوبك في زيادة الإمدادات، فقد يرفع هذا أسعار النفط”.

غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت على الأسعار أيضا.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-19، مما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر تفش نتيجة السلالة دلتا.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 .

وجاءت المخاوف من انخفاض الطلب وسط توقعات بزيادة المعروض.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي حفارات للنفط والغاز الطبيعي لثالث أسبوع على التوالي، متشجعة بزيادة قدرها 65 %، في أسعار الخام الأميركي منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري الأميركي في ديسمبر/كانون الأول إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 8.68 مليون برميل يوميا، بحسب ريستاد إنريجي.