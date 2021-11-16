إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 254.6 مليونا

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 254 مليوناً و589 ألفا و978 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و122 ألفا و4 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 230 مليونا و190 ألفا و379 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و197 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 مليونًا و456 ألفًا و401 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 ألفًا و852 وفاة، مضيفةً أن 11971 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 33 مليونًا و861 ألفًا و756 حالة.

سجلت البرازيل 2799 إصابة بفيروس كورونا المستجد, و63 وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 21,960,766 إصابة، فيما بلغت حصلية الوفيات 611,346 وفاة.

سجلت كوريا الجنوبية 2,125 إصابة بفيروس كورونا المستجد, و22 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 399,591 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,137 وفاة.