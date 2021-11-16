” #الطيران_المدني” يدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

جدّدت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من إستراتيجيتها المعتمدة، حيث حدّدت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًا ذات الكفاءة العالية.

وبينت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران أن إستراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرص استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030م.

وأكّد مدير عام الإستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة لتبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA) وإعادة تشكيل الأجواء المملكة بشكلٍ يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولاً.