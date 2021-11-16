الدعيع: مواجهة السعودية وفيتنام صعبة #السعودية_فيتنام #كأس_العالم

أكد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، أن مواجهة منتخب بلاده مع نظيره الفيتنامي والمقرر لها اليوم الثلاثاء، لن تكون سهلة.

ويحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الفيتنامي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

وقال الدعيع في تصريحات صحافية نشرت اليوم الثلاثاء إنه رغم صعوبة مواجهة فيتنام، إلا أن منتخب بلاده لديه إمكانيات تسمح له بحسم اللقاء لصالحه.

وأشار حارس مرمى المنتخب السعودي السابق والذي شارك في كأس العالم في أربع نسخ متتالية (1994، 1998، 2002، 2006)، إلى أن الفريق كان قادرا على حسم المواجهة الماضية له في التصفيات أمام مضيفه الأسترالي والتي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكداً على تسبب سوء الحظ في عدم حدوث ذلك.

وتابع أن تحقيق الفوز في مباراة فيتنام سيكون هام للغاية، لأنه سيقرب الفريق إلى كأس العالم بشكل كبير للغاية.

ويتصدر المنتخب السعودي، قبل مواجهة اليوم، ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعد خوضه خمس مباريات، فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتضم المجموعة أيضاً منتخبات أستراليا (المركز الثاني بعشر نقاط) واليابان (الثالث بتسع نقاط) وعمان (الرابع بسبع نقاط) والصين (الخامس بأربع نقاط).