المسند: الحالة المطرية الأولى تستعد للمغادرة

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبد الله المسند، أن الحالة المطرية الأولى تستعد لمغادرة أجواء المملكة.

وتوقع المسند أن يشهد الطقس اليوم (الثلاثاء)، تشكل سحب متفرقة، لافتا إلى أنه قد يهطل منها زخات مطرية ضعيفة على أجزاء من مناطق الجوف والرياض وشمالي المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن بعض المناطق قد تشهد نشاطا للرياح السطحية؛ التي ستثير الغبار على أجزاء من الرياض والقصيم وشمالي المنطقة الشرقية بسبب تمركز لمنخفض جوي سطحي.

وأوضح المسند أن أبكر وقت لدخول صلاة العصر خلال هذا العام سيكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري.