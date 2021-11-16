عاجل.. رسمياً.. #حفتر يترشح لرئاسة #ليبيا

قدم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر اليوم الثلاثاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى المفوضية العليا للانتخابات، من مقرها في مدينة بنغازي.

وفي كلمة مقتضبة له، بعيد تقديم أوراقه والمستندات المطلوبة، أكد أنه ترشح “ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية”.

كما شدد على تمسكه بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، واصفا تلك اللحظة بالتاريخية التي لا تصلح لدغدغة المشاعر، وفق تعبيره.

إلى ذلك، وعد في حال فوزه،”بالاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم، و على رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادته”ا

وقال “إذا قدر لنا تولي الرئاسة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب استجابة لأحلام الليبيين”. كما تعهد بإطلاق مسار المصالحة والبناء، والدفاع عن الثوابت الوطنية.