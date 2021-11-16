مكة: غرامات على الشركات والمؤسسات المخالفة بأكثر من 42 مليون ريال

طبقت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الغرامات على الشركات والمؤسسات المخالفة العاملة مع الجهات الخدمية بمواقع مختلفة في مكة المكرمة، وغُرِّمت بأكثر من 42 مليون ريال بـ4279 غرامة خلال الفترة من عام 1439هـ حتى عام 1443هـ؛ بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة.

وأشار الأمانة إلى إصدار 20483 تصريحاً عاماً و9734 تصريحاً طارئاً للجهات الخدمية، لافتاً الانتباه إلى أن المختصين بالأمانة والبلديات يتابعون ويعاينون، ويرصدون مخالفات المقاولين المنفذين، ويطبقون لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وفقاً لنوع المخالفة، ويضعون الحلول المناسبة لها، ويحددون مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشروعات, مشدداً على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنية التحتية مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، وتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وحثت شركات الخدمات العامة على تحسين مستوى الأداء والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة، وتحقيق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.