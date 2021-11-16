سويسرا تقبل هدية إيطاليا وتطير للمونديال برباعية في شباك بلغاريا

كرر منتخب سويسرا محنة منتخب إيطاليا قبل سنوات عندما فشل في التأهل لمونديال روسيا 2018 في الملحق، وذلك بعد أن قبل هديته بتعادله السلبي خارج قواعده أمام إيرلندا الشمالية، وأكرم ضيافة بلغاريا برباعية نظيفة يحجز بها مقعده في مونديال قطر العام المقبل، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وعلى ملعب سويسبور أرينا، وبعد شوط أول سلبي بين المنتخبين، انتفض السويسريون في النصف الثاني وسجلوا 4 أهداف حملت توقيع نواه أوكافور وروبن فارجاس وسيدريك إيتن وريمو فريلير في الدقائق 48 و57 و72 و90 على الترتيب.

على الجانب الآخر، فشلت إيطاليا في الاختبار الأهم لها في مشوار التصفيات واكتفت بتعادل سلبي في عقر دار إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك.

وبهاتين النتيجتين، يقتنص المنتخب السويسري صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، مسجلاً حضوره الـ12 في تاريخه، الخامس على التوالي، وسط كبار العالم، ليلحق بكل من: الدنمارك والبرازيل وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا، وإنجلترا.

بينما يتكرر شبح ما حدث قبل 4 سنوات مع “الآتزوري” عندما احتل أيضاً المركز الثاني في مجموعته خلف إسبانيا، وخسر في الملحق أمام السويد بهدف نظيف في المباراتين.

وسينتظر رجال المدرب روبرتو مانشيني حتى مارس من العام المقبل موعد خوض الملحق لتحديد مصيرهم.