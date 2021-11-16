ميقاتي: حل أزمة لبنان بعدم التدخل السياسي في القضاء

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حل الأزمة السياسية في بلاده يتم على أساس عدم التدخل السياسي في عمل القضاء، نافياً الأخبار التي يتم تداولها حول التحضير لحلول للأزمة على قاعدة “البيطار مقابل مجلس الوزراء”.

وقال المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان صدر عنه صباح اليوم الثلاثاء، إنه “يتم تداول أخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان أن “رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، ويؤكد على أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح”.

يذكر أن جلسات مجلس الوزراء متوقفة عن الانعقاد منذ 12 أكتوبر الماضي، بعد طلب وزراء “حركة أمل” و “حزب الله” تدخل الحكومة لكف يد القاضي طارق البيطار، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وتعرض المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية ومن بينها “حزب الله” لما قالوا إنه “استنسابية” يمارسها في الاستدعاءات القضائية.