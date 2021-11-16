وزير الطاقة السعودي يزور محطات براكة النووية الإماراتية

زار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان محطات براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، برفقة وفد من كبار مسؤولي الطاقة في المملكة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد شهد الوزير السعودي التقدم في أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، والذي يوفر الكهرباء الصديقة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في تسريع عملية خفض البصمة الكربوية لقطاع الطاقة في الدولة.

وقال الأمير عبد العزيز :”تأتي زيارتي لمحطات براكة للطاقة النووية، المشروع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تنامي الوعي بأهمية الطاقة النووية السلمية التي تقوم بدور محوري في تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة”.

ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في محطات براكة الأربع إلى أكثر من 96% وعند التشغيل الكامل ستنتج المحطات الأربع 5.6 جيجاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الستين عاما.