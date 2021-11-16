المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر نوفمبر 2021م

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 614.179 مليون ريال سعودي (ست مئة وأربعة عشر مليوناً ومئة وتسعة وسبعون ألف ريال).

وبحسب البيان الصادر من المركز تضمن الإصدار شريحة واحدة تمثل القيمة الإجمالية للإصدار لصكوكٍ تُستحق في عام 2033م.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليـة لتتناسـب مع أيام عمـل السـوق الدوليـّة فيما يتعلق بإعلانات الإصـدار ومواعيـد التســوية.