التعليم تعلن جاهزيتها لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول

أعلنت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات جاهزيتها لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٣ بعد غياب دام لأكثر من سنتين ونصف

ومن جانبها أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث جاهزيتها غدًا الأربعاء لبدء الاختبارات التحريرية لنهائية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ حضورياً، وعن بُعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي “بنين – بنات”، الاختبارات والقبول “بنين وبنات”، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا (الحازمي) إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم ، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس حضورياً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .

وحث الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة داخل منازلهم لحفظها بعد أداء كل اختبار لاسيما وأن بعضها مستمرة معهم خلال الفصل الدراسي القادم .

وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وعلى صعيد آخر أطلق قسم التوجيه والإرشاد “بنين – بنات” ممثلاً في وحدات الخدمات الإرشادية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين والمشرفات.

وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات، قامت إدارة الإعلام والاتصال بتسخير كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات والتعريف بآلية أداء الاختبارات ، ودور الأسرة مع الأبناء أثناء الاختبارات ، وطرق وأساليب الاستذكار وغيرها من الإرشادات التربوية .

من جانب آخر قامت المدارس بتجهيز قاعات الاختبارات ولجان الكنترول وتهيئتها وتنظيمها لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول أيام الاختبارات التحريرية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية .