الرئيس التنفيذي لـ #نيوم يشرح معنى #أوكساجون بعد الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة

قدم الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، شرحا لمعنى “أوكساجون” التي جرى الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة.

وقال إن الكلمة تنقسم إلى شقين، الأول “الأوكس” وتعني الأوكسجين، والثاني “جون” وتعني الشكل المُثمن، ومع دمج الكلمتين خرجت بمسمى “الأوكساجون”.

وأضاف أن هناك رسائل من اختيار اسم “أوكساجون”، منها الاهتمام بالبيئة باعتبار أن الأوكسجين هو المنبع الرئيسي لنظافة البيئة، أما الأوكتاجون فهو أسلوب هندسي يبين أهمية المدينة.

وأوضح حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم، أن المدينة ستكون باكورة الصناعة في نيوم، والمدينة الصناعية الرئيسية، وعند اكتمالها ككل سيكون هناك ميناء عالمي.