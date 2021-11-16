النيابة العامة توضح عقوبة من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة

قالت النيابة العامة، إن لفظة “نقود”، الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

وأوضحت العقوبات بحق كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأي وسيلة، السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.