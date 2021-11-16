“مرور الرياض” تعلن خطة الحركة على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض؛ بأنه سيتم تنظيم الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول .

و نشرت إدارة مرور الرياض محتوى مرئيا قالت فيه: “تنوه إدارة مرور منطقة الرياض عن خطتها لإدارة الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز الاول

وسيتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل جزئي من الاتجاه الغربي من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الامير تركي الأول

وتم توحيد الحركة بالاتجاه الشرقي على طريق الأمير محمد بن سلمان و الاتجاه شمالا أو جنوبا ومن ثم تعود الحركة في جميع الاتجاهات بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشرق

وتم إغلاق طريق الأمير تركي الأول بشكل جزئي بداية من تقاطع شارع السليمانية وحتى تقاطع الإمام سعود بن فيصل، وتم توحيد الحركة باتجاه الشمال على طريق الامير تركي الاول من تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان وحتى طريق الإمام سعود الفيصل ومن ثم تعود الحركة بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشمال.