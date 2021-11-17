هذه هي الضوابط.. مبادرة لدعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين.

ويمكن للمدارس الأهلية والعالمية المستوفية لضوابط الدعم في مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين، التي أطلقت بالتنسيق مع وزارة التعليم الاستفادة من المبادرة وفق التفاصيل التالية :

أهداف المبادرة :

1- المحافظة على الكوادر البشرية العاملة في القطاع وعدم التسرب أو انهاء عقودهم.

2- تخفيف المصاريف التشغيلية على المدارس للمحافظة على استمراريتها.

شروط الدعم للمنشأة :

أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

عدم وجود دعم حكومي للفرد (دعم للتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية حالياً).

وجود رخصة فعاله للمدارس من وزارة التعليم.

ضوابط الاستحقاق :

1- أن يكون المنشأة و الموظف مسجل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

2- أن يكون رقم الحساب البنكي للمنشأة الآيبان (IBAN) متوفر في ملف المنشأة.

3- أن يكون النشاط الاقتصادي للمنشأة ضمن النشاطات الاقتصادية التعليمية.

4- أن يكون الموظف مسجلاً على نفس المنشأة في بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق المسميات المعتمدة.

5- الا يكون الموظف مسجلاً على اكثر من منشأة في بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق المسميات المعتمدة.

ولمزيد من التفاصيل والاستفادة من المبادرة عبر الرابط :

https://eservices.taqat.sa/Eservices/ProgramDetails.aspx?Id=21