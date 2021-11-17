اغتيال 5 ضباط في الحرس الثوري الإيراني

كشف مصدر في الحرس الثوري الإيراني أن 5 ضباط من سرية “بيت المقدس” التابعة للقوات “الجو – فضائية” في الحرس، لقوا حتفهم في حادث سير مدبّر الأحد الماضي.

وقال المصدر لصحيفة الجريدة “الكويتية” أن السلطات اعتقدت في البداية أن حادث السير الذي وقع عند محور جبلي خطير جداً في منطقة كردستان الإيرانية، هو حادث عرضي غير أن التحقيقات أظهرت أن قنبلة صغيرة جداً زرعت في السيارة واستهدفت على الأرجح فرامل السيارة وتم تفجيرها، وهي التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على آليته واصطدامه بشاحنة.

وأوضح المصدر أن الضباط كانوا ضمن فرق تتابع إحداثيات التحركات الأمريكية في العراق، وكذلك ضمن الفريق الذي أطلق الصواريخ الانتقامية على مواقع أمريكية في العراق بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

كما دبروا عملية استهداف موقع للحزب “الديموقراطي الكردستاني” الإيراني المعارض منذ نحو شهرين قرب منطقة أربيل.

وأشار المصدر إلى أن الشكوك تضاعفت لأن هؤلاء الضباط كانوا مسؤولين عن رصد مواقع أمريكية وإسرائيلية وأخرى لجماعات معارضة للنظام تدعي طهران أنها موجودة بإقليم كردستان العراق.