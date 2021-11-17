لأول مرة منذ جائحة #كورونا.. انطلاق الاختبارات التحريرية حضوريًا لطلبة المدارس

انطلقت الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ اليوم (الأربعاء)، لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي.

ويؤدي طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية المحصنون بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، اختباراتهم حضوريًا في المدارس، وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا المستجد، بينما سيؤدي طلاب المرحلة الابتدائية اختباراتهم عن بعد اعتبارا من الساعة الرابعة عصرًا.

وكانت الوزارة قد قررت في وقت سابق أن تكون الاختبارات عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح؛ لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم 12 عاماً.

وشملت قراراتها أن تكون اختبارات الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين عن بُعد من خلال المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة للمرحلة المتوسطة ونظام المسارات ودرجة الحضور في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية، بينما يتم التقيد بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية في جميع الفصول التي يؤدي فيها الطلبة اختباراتهم حضوريًا.