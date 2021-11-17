إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز 255.99 مليون

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 255 مليونا و99 ألفا و870 مصابا، حتى صباح الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و129 ألفا و847 حالة، فيما تعافى 230 مليونا و635 ألفا و853 حالة.

وسجّلت الهند 10,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و300 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 34,466,598 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 464,153 وفاة.

كما سجلت ألمانيا 52826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و294 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا بلغ 5 ملايين و129 ألفًا و950 إصابة, فيما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 98 ألفًا و274 وفاة..

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 3,187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و21 وفاة.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 402,775 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,158 وفاة.