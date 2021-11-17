تصفيات مونديال 2022: #فنلندا ترافق #أوكرانيا للملحق رغم الخسارة أمام #فرنسا

لم يمنع ضمان منتخب فرنسا تأهله لمونديال 2022 بقطر، من فوزه خارج قواعده على فنلندا 2-0، في الوقت الذي استغلت فيه أوكرانيا هذه النتيجة لتفوز هي الأخرى خارج ملعبها على البوسنة بنفس النتيجة وتقتنص الوصافة، وذلك ضمن آخر جولات المجموعة الرابعة بالتصفيات.

على ملعب هلسنكي الأولمبي، تكفل النجمان كريم بنزيما، وكيليان مبابي، بتسجيل ثنائية بطل العالم، في الدقيقتين 66 و76 على الترتيب.

بينما في المباراة الأخرى، فازت أوكرانيا في عقر دار البوسنة بنفس النتيجة، لتقتنص المركز الثاني وتذهب رفقة فنلندا عن هذه المجموعة إلى الملحق.

وبهذا يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للملحق وهي: البرتغال وإسكتلندا وإيطاليا وروسيا والسويد وويلز وتركيا وبولندا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

وسيقام الملحق في مارس 2022.