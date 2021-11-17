« #العنف_الأسري» يتفاعل مع مطالبات القبض على شخص تحرش بطفلة

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد انتشار هاشتاج يطالب بالقبض على شخص تحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.
وقال الحساب الرسمي للعنف الأسري عبر «تويتر»، ردًا على مقطع فيديو يوثق الحكاية الكاملة للمتحرش: «متواجدون لخدمتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاص».
ويظهر في مقطع الفيديو، شخص يتحرش بالطفلة؛ حيث طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض عليه بتهمة التحرش بالطفلة وإدمان المخدرات.
ودشن مستخدمو «تويتر» هاشتاجا؛ حيث جاء ذلك بعد انتشار القصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة إلقاء القبض عليه.