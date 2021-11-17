المسند: هذه أدنى وأعلى درجة حرارة سُجلت فجر اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبد الله المسند، أن تكون الأجواء، اليوم (الأربعاء)، مستقرة بوجه عام في معظم مناطق المملكة.

وأشار المسند إلى تشكل سحب عابرة على أجزاء من مناطق الشمال والغرب والوسط، وأن تكون الحرارة معتدلة في النهار، وباردة نسبياً في الليل.

وأكد أن درجات الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم، عدا مناطق حائل والقصيم وشمالي الرياض وغربي الشرقية فهي عند معدلها.

ولفت إلى أن أدنى درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم تم تسجيلها في مدينة حائل عند 7.8 درجة مئوية، فيما كانت أعلاها فجرا في مدينة “جيزان” عند 26.1 درجة مئوية.