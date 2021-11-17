بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة.. انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

تنطلق غدا “الخميس” أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة (3 نجوم)، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وستقام منافسات البطولة على جولتين الأولى من 18 وحتى 20 من نوفمبر الجاري، فيما الجولة الثانية من 25 وحتى 27 من الشهر ذاته، حيث يقام 32 شوط (في كل جولة 16 شوط)، يتضمنها في كل جولة شوط للجونيور والينق إضافة لقيام الاتحاد السعودي للفروسية بإضافة بطولة نجمه واحدة لمنح الفرصة لأكثر عدد من الفرسان للمشاركة.

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية تسجيل أكثر من 180 جواد، حيث أعتمد اليوم “الأربعاء” الجياد المشاركة عقب اجراء الفحوصات الطبية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية قد طرح الاثنين الماضي تذاكر الجولتين، حيث لن يقتصر الحدث على التنافس في رياضة الفروسية، بل سيكون هناك مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وسيكون هناك منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال بالإضافة إلى أشهى وأرقى المطاعم، من خلال رابط الحصول على التذاكر المُعلن عنه.