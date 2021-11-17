الزكاة_والضريبة_والجمارك: 10 آلاف ريال غرامة حذف #الفاتورة_الإلكترونية #عاجل

تستعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م.

ونشرت الهيئة أبرز المخالفات والعقوبات المترتبة عليها وفقًا للنظام الجديد حيث أكدت أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، مبينةً في هذا الشأن أن جميع العقوبات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.

وأوضحت أن عقوبة مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، ومخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.

وأشارت إلى أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.