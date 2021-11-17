أوقاف الشيخ صالح الراجحي تكفّلت بـ«4032» جلسة غسيل كلوي في مختلف مناطق المملكة 

نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي هذا العام 2021م “برنامج كليتي” الخاص بدعم غسيل الكلى لغير السعوديين، من أجل التخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.

ويُعد هذا المرض من أخطر آفات هذا العصر، فأعداد المصابين به في تزايد مستمر، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء في عام (2016) التي تضمنت وجود (17,687) مريضاً يعالجون بالتقنية الدموية و (1372) مريضاً يعالجون بالتقنية البروتينية، ومن منطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) أخرجه البخاري ومسلم، وإن من أسمى أنواع التكافل والتراحم بين المسلمين هو عون المرضى وإعانتهم على أمور حياتهم اليومية أو الصحية، ومن هذا المنطلق يأتي برنامج “كليتي” لدعم مرضى الفشل الكلوي في مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الصدد أكد سعادة الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ / عبدالسلام بن صالح الراجحي أن برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي “كليتي” يهدف أولاً إلى تفعيل وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

كما يساهم بالتخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي من خلال توفير أفضل سبل العلاج لهم، كذلك يساهم البرنامج بتوفير الدعم المادي لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، بالإضافة لتحقيق المشاركة الإيجابية الإنسانية الفاعلة بين المؤسسات المانحة ومراكز الغسيل الكلوي، وأضاف سعادته إلى أن عدد الجلسات خلال هذا العام 2021م بلغ (4032) جلسة في مختلف مناطق المملكة.

ونوّه الراجحي أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي قامت بدور كبير في تقديم الدعم لكثير من البرامج والخدمات الصحية استشعاراً منها بواجبها في خدمة المجتمع وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها، وبشكل خاص اهتمت بدعم برنامج الغسيل الكلوي لغير السعوديين؛ ويأتي ذلك امتداداً للجهود السابقة التي قدمتها إدارة الأوقاف بالتعاون مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة والجمعيات الصحية الخيرية في المملكة منها مركز الشيخ صالح الراجحي للتأهيل الشامل للمعاقين بمحافظة الخرج، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في حلبان بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في الحوميات بمنطقة الرياض.

ومركز الشيخ صالح الراجحي للاعتلال السكري بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالإضافة إلى عددٍ من البرامج في المجالات الصحية ومنها برنامج أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي للرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج “عون المعاق” المختص بدعم وتأمين الأجهزة الطبية للمعاقين، وبرنامج “وقاية” المختص بتأمين الوسائل الطبية الوقائية المتخصصة للجهات العاملة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد، وبرنامج “جسد” المختص بتأمين الوسائل الطبية والوقائية من الأوبئة، وبرنامج “إبصار” المختص بدعم عمليات العيون.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله أن يسّر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها ‏الإنسانية في بلادنا المباركة، وقدّم شكره لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، كما قدّم شكره لمعالي وزير الصحة الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الجلاجل على ما تبذله الوزارة من جهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات والدنا ‏الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.