الاتحاد الأوروبي يعبر عن “انزعاجه الشديد” من إعدام الحوثيين لـ 10 أسرى

عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الأربعاء، عن انزعاجها الشديد بخصوص الأنباء عن حدوث 10 إعدامات فورية في محافظة الحديدة، جنوبي البلاد.

وقالت البعثة ، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”، إن تلك الأعمال “تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مرتكبيها”.

في السياق ذاته، أكدت السفارة البريطانية لدى اليمن، أنها تتابع هذه القضية عن كثب، داعية السلطات إلى التحقيق بشكل كامل.

وقالت السفارة ، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” “إن هذه الأعمال الشنيعة تعتبر استخفافا بالقانون الدولي ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم”.

وكان اللواء الأول زرانيق، الموالي للحكومة الشرعية، اتهم في بيان سابق له، مسلحي الحوثيين، بإعدام عدد من الجنود الذين وقعوا بالأسر في منطقة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة، عقب انسحاب القوات المشتركة من المنطقة.

وأوضح، أن “ميليشيا الحوثي قامت بذبح وتصفية الأسرى والتمثيل بجثثهم وسحلها”.

ولم يصدر الحوثيون ، الذين يسيطرون على محافظة الحديدة، أي تعليق حول هذه الاتهامات.