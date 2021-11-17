هذه خطواتها.. ” #توكلنا” يتيح إصدار التصاريح وشراء تذاكر النقل لخدمات #الحج_والعمرة للقادمين من الخارج

أكد تطبيق “توكلنا”، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن للقادمين من خارج المملكة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة إصدار التصاريح وشراء تذاكر النقل لخدمات الحج والعمرة من خلال التطبيق.

ودعا الراغبين في إصدار هذه التصاريح إلى الدخول إلى خدمات التطبيق، والضغط على “إصدار التصاريح” من خلال “خدمات الحج والعمرة”، ثم تحديد نوع التصريح، وبعدها كتابة اسم المستفيد.

وأضاف أن الخطوات التالية تتمثل في تحديد الوقت والتاريخ، يليها تحديد نقطة التجمع ومدينة القدوم، ثم الضغط على “الموافقة على الإقرار”، وبعدها يمكن للمستفيد استعراض التصريح.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”.