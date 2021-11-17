أول ماراثون دولي كامل في المملكة بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبدعم مباشر من وزارة الرياضة عن إقامة أول سباق ماراثون كامل في المملكة في الخامس من شهر مارس 2022، وذلك تأكيداً لمكانة المملكة كواجهة رياضية دولية وتعزيزاً لنمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة وبشكل رئيسي في السعي إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم, حيث يحظى القطاع الرياضي في المملكة بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتحت رعاية وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تاريخ إقامة ماراثون الرياض في 5 مارس 2022 ضمن مناسبة تدشين خط البداية للماراثون وذلك بحضور مساعد وزر الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي، وأحمد باضريس الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربيعان وعدد من كبار الشخصيات والضيوف ووسائل الإعلام.

ويشهد الماراثون حماس المحترفين والمحترفات لمواجهة تحدي المسار البالغ طوله 42.2 كيلومتراً بداية من جامعة الملك سعود والذي سيأخذ جميع المشاركين في مسار يمر حول مدينة الرياض لفرصة استكشاف المعالم السياحية لعاصمة المملكة.

هذا وسيفتح باب التسجيل للماراثون في بداية شهر ديسمبر، حيث يمكن للمشاركين وعشاق رياضة الجري حول المملكة والعالم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض (www.riyadhmarathon.org).

الجدير بالذكر أن ماراثون الرياض 2022, يعد أول ماراثون كامل احترافي في المملكة معتمد الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، حيث يشمل أيضاً عدة سباقات مصممة بعناية لتلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، وعليه فإنه تم تخصيص مسافة النصف ماراثون أي ما يعادل 21 كيلومتراً لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: “نسعد اليوم بإعلان إطلاق ماراثون الرياض 2022 الذي يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة، والذي أثمر عن استضافة المملكة للعديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ما يؤكد مكانتها كواحدة من الوجهات الرياضية الرائدة في العالم”.

وأضاف سموه: “إن إقامة هذا الماراثون الدولي جاء تحقيقاً لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج ومبادرات “رؤية المملكة 2030″، وتحفيزاً لجميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، والعيش بأسلوب حياة صحية، لذا فنحن نسعد بالترحيب بالجميع ومن مختلف أنحاء العالم في الرياض للمشاركة في هذا الماراثون والتي نفخر أيضاً بتقديمها بجميع مناطقها كأماكن جذب رياضية وسياحية للزوار من داخل وخارج المملكة”.

وتقدم هذه النسخة من الماراثون، عدة برامج تدريبية مخصصة ومنشورات رقمية سيتم جدولتها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للماراثون ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث، كما سيتم تخصيص منطقة ترفيهية “قرية الماراثون” والتي تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في ماراثون الرياض على مدار يومين (4 – 5 مارس 2022), وتم رصد جوائز مالية بقيمة تصل إلى أكثر من مليون ريال سعودي ستقدم إلى الفائزين بالمراكز المتقدمة حيث سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

ويواصل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دعمه عبر تمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة الأنشطة الرياضية وذلك خلال تنظيم ماراثون الرياض لعام 2022 والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المقبلة.

من جانبه، تحدّث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عن أهمية هذه المناسبة قائلاً: “بالإضافة إلى كونه عامل جذب رئيسي لمجتمع اللياقة والنشاط البدني على مستوى المملكة والعالم، يعد ماراثون الرياض 2022 فعالية ممتعة للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات الجسدية من مختلف مناطق المملكة والعالم، ونحن نشجع الجميع على المشاركة في هذا الحدث الرياضي الفريد وعلى مستوى عالمي، لذلك تمت إتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في الماراثون، من المبتدئين والأطفال إلى الرياضيين المحترفين والعدائين ذوي الخبرة من كلا الجنسين”.

وأضاف سموه: “مع الدعم عبر التدريب والتوجيه في الفترة التي تسبق الحدث، بالإضافة إلى تنظيم يومين كاملين من الترفيه والمتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع في السباق نفسه، نستطيع القول إن ماراثون الرياض 2022 سيشمل كل ما يتطلع إليه الجميع، ولا يسعنا الانتظار حتى نرحب بجميع المشاركين عند خط بداية الماراثون في شهر مارس العام المقبل”.

هذا وأقيمت النسخة الأولى من سباق نصف ماراثون الرياض في فبراير من عام 2018 بتنظيم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي شارك فيه أكثر من 11,000 مشارك وعدد من المحترفين والمحترفات حيث كان متاحاً لجميع الأعمار من المواطنين والمقيمين وبمختلف القدرات الجسدية مع استلام الفائزين بالمراكز المتقدمة لجوائز مالية.

وضمن إستراتيجيات اتحاد الرياضة للجميع فقد تم تنظيم العديد من برامج المشي والجري الافتراضية وعلى أرض الواقع في مختلف الفعاليات والبرامج الرياضية خلال العام الماضي وأيضا منذ بداية هذا العام، وكان أبرزها عبر مبادرة “معاً نتحرك” والتي تتمثل في سلسلة مكونة من عدة تحديات افتراضية للمشي والجري التي شهدت مشاركات من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

ويحظى الماراثون والذي يقوم بتنظيمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالإضافة إلى العديد من شركاء النجاح لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، فقد أثبتت المملكة تفوقها في تنوع استضافة وإقامة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، وتطوير القطاع الرياضي بما فيه من كوادر رياضية وإدارية من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية ذات العلاقة.

ويعد الماراثون ضمن مبادرات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع المتنوعة لدعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر هدف رئيس وهو زيادة نسبة الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البدنية بشكل منتظم في المملكة إلى 40% بحلول عام 2030.