الجامعة الإسلامية تفتح باب التقديم لمرحلتي الماجستير و الدكتوراة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة الدراسات العليا اليوم عن فتح باب التقديم لمواعيد القبول في مختلف التخصصات للعام 1444هـ في مرحلتي الماجستير و الدكتوراه للكليات النظرية(الفقه، أصول الفقه، القراءات والتفسير وعلوم القرآن، فقه السنة، علوم الحديث، اللغويات، الادب و البلاغة ، الأنظمة، الدراسات القضائية، العقيدة والدعوة ،الفرق والمقالات، الدعوة و الثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، التاريخ الحديث، أصول التربية الإسلامية، المناهج و طرق التدريس ، الإدارة التربوية وعلم النفس التربوي، الأديان والمذاهب الفكرية حيث ينتهي التقديم يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ .

وسيكون موعد الاختبار التحصيلي لمرحلتي الماجستير و الدكتوراه الكليات النظرية يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ فيما يبدأ التقديم علي مرحلة الماجستير للكليات العلمية يوم الثلاثاء 1 / 6 / 1443هـ وينتهي يوم الجمعة 1 / 8 / 1443 هـ .