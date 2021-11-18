جونسون يتهم عمالقة الإنترنت بالتشجيع على الإرهاب

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، إن على عمالقة الإنترنت مثل ميتا، فيس بوك سابقاً، وغوغل انكوربوريشن، تحمل مسؤولية إزالة المواد الإباحية والمحتوى الذي يشجع الإرهاب من مواقعها الإلكترونية.

وقال جونسون، أمام لجنة برلمانية، إن الوقت حان لشركات التكنولوجيا الكبرى أن “تدرك أنها لا يستطيع مجرد التفكير أنها قطع محايدة من البنية التحتية، إنها ناشرة ومسؤولة عن الموجود على أنظمتها”.

وأضاف أمام لجنة من المشرعين يوم امس الأربعاء، في لندن “نريد فرض أقوى عقوبات ممكنة ضد الذين يديرون شركات عبر الإنترنت، التي تسمح بمرور سيل من المواد التي تحض على الكراهية” حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وحذرت المملكة المتحدة، فيسبوك من الإخلال بسلامة المستخدمين، لتفادي تعريضها لاتهامات جنائية.